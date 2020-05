Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Bryan Adams a fost acuzat de rasism dupa o postare pe Twitter, in care acesta isi exprima tristetea ca nu poate sa inceapa turneul promis fanilor.Bryan Adams are probleme cu fanii, dupa ce muzicianul a comentat ca epidemia l-a facut sa rateze lansarea turneului pe care il programase.…

- Mark Di Stefano a accesat reuniuni private organizate pe Zoom de The Independent și The Evening Standard, in timp ce jurnaliștii erau informati despre masuri care ii afectau direct, din cauza pandemiei de COVID-19. O ancheta The Independent releva ca in fisiere a fost inregistrat un cont cu adresa…

- Inspectoratul General al Politiei Nationale a Frantei (IGPN) va investiga un incident cu presupusa motivatie rasista in care au fost implicati ofiteri de politie in zona Ile-Saint-Denis de langa Paris, a anuntat luni ministrul francez de interne Christophe Castaner, in conditiile in care tensiunile…

- La 13 aprilie contul oficial de Twitter al Ambasadei R.P. Chineze in Sri Lanka a fost inchis dupa ce, mai multe zile la rand, diplomatii chinezi s-au razboit cu o publicatie locala din Colombo pe tema raspandirii pandemiei coronavirus din cauza cenzurii regimului comunist de la Beijing. Un cotidian…

- “In sfarșit, se vede luminita de la capatul tunelului? Mai multe țari, dintre care unele vecine Belgiei, incep o reducere foarte progresiva a izolarii populației lor, deoarece semnele unei scaderi a Covid-19 se manifesta in unele parti ale lumii. Potrivit experților de la Our World in Data, o organizație…