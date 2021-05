Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat definitiv in 2020 de justiția constanțeana la o pedeapsa de zece ani și opt luni de inchisoare, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost reținut in Italia, fiind in prezent arestat la domiciliu, in vederea judecarii cererii de extradare. „S-a predat de bunavoie autoritaților din Italia…

Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat la doi ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Decizia Curții de Apel București este definitiva.Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat, in decembrie 2019, de Tribunalul București, la trei ani de inchisoare cu suspendare.

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la trei ani de inchisoare.