- Politia federala braziliana l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Jair Bolsonaro ca a descurajat folosirea mastilor in timpul pandemiei si ca a sugerat in mod fals ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 risca sa contracteze SIDA, transmite Reuters. Intr-un document trimis la Curtea Suprema…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a anuntat luni ca va propune Phenianului un mare plan de ajutor in schimbul denuclearizarii, un tip de oferta demult dispretuita de Coreea de Nord, relateaza France Presse. Considerand ca denuclearizarea este „esentiala” pentru o pace durabila in peninsula, Yoon…

- Opt oameni au murit și 14 au fost raniți in Seul, in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale de luni noapte. De 80 de ani nu a mai plouat atat de mult in capitala Coreei de Sud, scrie BBC, citat de G4Media. Meteorologii spun ca ploile vor continua și in urmatoarele zile, așa ca exista riscul…

- Ambasadorul Statelor Unite(SUA) la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat vineri ca invazia Rusiei in Ucraina va face ca 40 de milioane de persoane sa sufere de foame și sa ajunga in situația de nesiguranța alimentara și ca Africa subsahariana va fi cea mai afectata, relateaza Reuters. Statele Unite…

- Forta NATO din Kosovo (KFOR) este 'pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata ' de tulburarile de la frontiera cu Serbia, a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o discutie cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza France Presse.…

- Presedintele american Joe Biden a cerut luni Congresului sa adopte "cat mai repede posibil" o lege care prevede un sprijin de 52 de miliarde de dolari pentru productia de semiconductori a SUA, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un discurs adresat ucrainenilor, ca in sfarsit simte ca armele primite de la parteneri au inceput sa aiba o eficienta foarte buna. El a mentionat ca potentialul ofensiv al armatei Rusiei scade si ca toti criminalii, tortionarii si violatorii rusi vor fi trasi la raspundere.…