SCANDAL! POLIȚȘTII ȘI JANDARMII AU FOST SOLICITAȚI LÂNGĂ PIAȚA AGROALIMENTARĂ DIN ZALĂU Vineri 14.04.2023, In jurul orei 12, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, intre mai multe persoane de etnie din comuna Crasna, a izbucnit un conflict spontan, care a fost aplanat de echipele mixte de polițiști și jandarmi ajunse la fața locului. Mai multe persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Zalau in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt și a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, precum și pentru luarea tuturor masurilor legale care se impun. Poliția Salaj Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție. Daca ați fost martorul… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

