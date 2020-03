Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru danseaza alaturi de fosta soție a lui Gheorghe Turda la petrecerea de ziua femeii. Petrecerea a fost data de catre Organizația Femeilor Liberale unde Florica Cherecheș este președinte. Nicoleta Voicu a vrut neaparat sa marcheze acest moment printr-o poza alaturi de ministrul…

- O fata de 16 ani din Timișoara a fost confirmata, aseara, ca infectata cu coronavirus și in urma cu puțin timp, un barbat din Caracal, in varsta de 55 de ani, e de asemenea pozitiv. Amanunte despre barbatul din Caracal, județul Olt, aflați la Adriana Nedelea LA FIX. Adriana Pistol, directorul Centrului…

- Violeta Alexandru, ministrul desemnat al Muncii, a fost intrebata, miercuri, in Comisiile reunite de munca si egalitate de sanse, care este forma sub care este livrat agentul termic in Bucuresti si cate CET-uri asigura alimentarea cu caldura pentru locuitorii Capitalei.Citește și: Dana Budeanu,…

- Audierea ministrului propus pentru portofoliul Muncii, Violeta Alexandru, a inceput cu un dialog tensionat inte deputatul PNL Florin Roman și președintele ședinței, deputatul PSD Adrian Solomon. Violeta Alexandru...

- Dumitru Costin a discutat acest subiect cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in cadrul unei intrevederi cu reprezentantii BNS. "I-am adus la cunostinta doamnei ministru vestea ca pe 4 februarie Curtea Constitutionala va judeca constitutionalitatea OUG 79. Ca urmare…

- La ora 11.00, este programata intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, Lucian Bode, si cu premierul Ludovic Orban si are loc in contextul in care Comisia Europeana a solicitat Romaniei, in data de 23 decembrie 2019, o serie de clarificari…

- "Pentru ca PNL este intr-un dialog continuu cu președintele Klaus Iohannis, promulgarea de astazi a legii privind alocațiile va fi completata de o Ordonanța de Urgența a Guvernului. Actul normativ va proroga intrarea in vigoare a legii de dublare a alocațiilor pana la prima rectificare bugetara din…

- Fostul premier Viorica Dancila critica declarațiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru pe tema vârstei de pensionare. Dancila a postat joi, pe pagina sa de socializare, ca ministrul Muncii nu poate forța oamenii sa munceasca pâna la 70 de ani doar pentru a nu le plati pensiile"'Doamna…