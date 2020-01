Eugen Teodorovici intenționeaza sa rezolvare in instanța problema presedintiei PSD, pozitie detinuta in prezent de Marcel Ciolacu. Intr-un interviu pentru PSNews, Teodorovici a declarat: "Prevederile statutare al PSD spun foarte clar ca actuala conducere a partidului ar trebui sa fie alta și nu asta care este astazi. Eu știu ca in viața e bine și trebuie sa respecți o regula odata stabilita, fie ca este ea chiar și un statut al unui partid. De fapt, mai ales daca este un statut al unui partid, pentru ca de acolo pleci și incerci sa convingi intreaga populație ca tu vei respecta legile țarii.…