- Reprezentantii companiei Comprest, care se ocupa de salubrizare, dar si de amenajarea partiilor din zona Poiana Brasov, fac un apel la turisti sa nu mai coboare cu bocancii pe partiile de schi, pentru ca strica stratul de zapada pentru schiori, relateaza News.ro.Reprezentantii companiei Comprest au…

- Stratul de zapada in statiunea Straja are o grosime de circa 30 de centimetri pe zona schiabila, unde administratorii domeniului schiabil au folosit si tunurile de zapada artificiala, astfel ca vineri se putea schia pe trei dintre partii, potrivit evaluarilor facute de salvamontisti. "Se poate schia…

- Deși vremea a continuat sa se incalzeasca in ultima perioada, chiar și astazi se schiaza in condiții bune in Poiana Brașov. Azi dimineața se inregistrau -5 grade celsius in Postavarul și -4 grade in Poiana Brașov. Toate partiile din zona superioara, pana la platoul Ruia, sunt deschise și amenajate in…

- Astazi este Miercurea brașovenilor! Partiile din partea superioara a masivului Postavarul sunt deschise Instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov funcționeaza, astfel ca se poate schia pe partiile din partea superioara și pe cele pentru incepatori. Se schiaza in zona superioara a partiilor…

- Avand in vedere condițiile meteo, care permit funcționarea instalațiilor de producere a zapezii artificiale pe timpul zilei, precum și faptul ca prognoza arata temperaturi care nu vor permite pornirea sistemului de inzapezire pentru zilele viitoare, reprezentanții primariei au luat decizia de a produce…

- Un ciclon violent va lovi Romania, anunța ANM. Meteorologii spun ca zilele urmatoare va ploua in intreaga țara, iar in zonele inalte de munte vor fi precipitații mixte. In Maramureș, Pasul Prislop, a nins noaptea trecuta. Zapada s-a așternut pe șosea. Și in Madaraș, Harghita locuitorii au avut parte…