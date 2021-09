Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat scandal a izbucnit pe covorul roșu la gala MTV Video Music Awards, care a avut loc duminica in Brooklyn. Conor McGregor a sarit sa-l bata pe iubitul lui Megan Fox, Machine Gun Kelly. Sportivul Conor McGregor a fost la un pas sa-l loveasca pe iubitul lui Megan Fox, la gala MTV Video Music…

- Luptatorul Conor McGregor (33 de ani) și raperul Machine Gun Kelly (31 de ani) au fost la un pas de bataie, chiar pe covorul roșu de la MTV Video Music Awards, gala organizata duminica, in Brooklyn. Conor McGregor și Machine Gun Kelly sunt doua personalitați marcante in domeniul lor de activitate. Luptatorul…

- „Montero” al lui Lil Nas X este marele castigator al galei MTV Video Music Awards, care a avut loc duminica seara, la Barclays Center din New York, si care a fost marcata de mai multe evenimente.

- Avocatul lui Britney Spears sustine ca tatal cantaretei, Jamie Spears, pretinde 2 milioane de dolari pentru a renunta la tutela, scrie Variety. Mathew Rosengart este implicat in cazul tutelei cantaretei din luna iulie. La inceputul lui august, Jamie Spears a declarat ca cel mai bine pentru fiica lui…

- Un scandal intre mai multe persoane a izbucnit, marți, in orașul Zimnicea judetul Teleorman. Un tanar de 24 de ani a fost injunghiat Un barbat de 26 de ani este audiat de politisti, fiind suspectat ca ar fi comis fapta. „La data de 27 iulie a.c., Politia orasului Zimnicea a fost sesizata cu privire…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la sediul DNA, de unde a ieșit, dupa doar cateva minute. Fostul lider social – democrat a spus doar ca initial trebuia sa fie reprezentat doar de catre avocat, ulterior afland ca trebuie sa se prezinte personal. Venirea și plecarea sa au fost scena unei dispute intre…

- Dispeceratul Național Salvamont ii acuza pe jandarmii montani ca și-au asumat meritul recuperarii unui grup de turiști amenințați de o ursoaica, dar ca de fapt oamenii au fost scoși din zona de un echipaj Salvamont Bucegi, in timp de jandarmii au facut „taximetrie”. „Inca o minciuna a bravilor jandarmi…

- Megan Fox a vorbit, intr-un interviu, despre cum l-a intalnit pe Machine Gun Kelly. Mai exact, despre cum s-a aprins scanteia cand s-au privit prima data in ochi, la filmarile ”Midnight in the Switchgrass”. ”Cand l-am privit prima data in ochi mi s-a parut ca-l cunosc. Am fost cam așa: Te știu! Te-am…