Consilierii generali USR PLUS au anunțat aseara, prin vocea viceprimarului Horia Tomescu, ca nu vor vota bugetul Capitalei. Forma promovata de primarul Nicușor Dan are veniturile prognozate sunt exagerate și ca bugetul nu este realist. Aceștia il acuza pe Nicușor Dan ca le-a interzis accesul la informațiile pe care se fundamenteaza bugetul propus. Ședința de Consiliu General pentru adoptarea bugetului Capitalei pe 2021 este programata pentru azi. Viceprimarul Horia Tomescu a declarat marți ca veniturile estimate in proiectul de buget sunt de 7 miliarde de lei, in timp ce in discuțiile anterioare…