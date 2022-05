Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul mediului din Romania s-a alaturat galeriei maghiare iar aproape intreaga echipa de hocjei a Romaniei a intonat imnul așa-zisului Ținut Secuiesc, la Campionatul Mondial, in Slovenia, europarlamentarul Dragoș Benea a avut o reacție dura pe pagina sa de Facebook. „Rareori mi-a fost dat…

- Ministrul Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, i-a cerut ministrului Sportului, Eduard Novak (UDMR) sa ia masuri „urgente” dupa ce naționala de hochei a Romaniei a cantat imnul secuiesc la meciul cu Ungaria.

- Jucatorii de la Miercurea Ciuc și Gheorghieni care formeaza nucleul echipei naționale de hochei au cantat imnul Ținutului Secuiesc, la ultimul meci disputat la Campionatul Mondial de la Ljubljana, scrie Prosport. Era vorba chiar de meciul cu Ungaria, pe care au pierdut-o cu scorul de 2-4. Ministrul…

- Naționala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheiști romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar la ultimul meci, ieri, cu Ungaria, a avut loc un moment controversat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a pierdut și ultimul meci (2-4 impotriva Ungariei) de la Campionatul Mondial de hochei din Slovenia, iar jucatorii naționalei sunt in centrul unui uriaș scandal dupa ce au cantat imnul Ținutului Secuiesc alaturi de maghiari. Tanczos Barna, ministrul roman al Mediului, este acuzat ca a stat in…

- Moment umilitor pentru Romania, chiar in Ungaria. Naționala de hochei a Romaniei a intonat imnul neoficial al Ținutului Secuiesc. Echipa e formata in mare parte din jucatori maghiari, insa chiar și așa reprezinta Romania, al carei imn e "Deșteapta-te, romane!". Fii la curent cu cele mai noi…

- Naționala masculina a Romaniei a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar la ultimul meci, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos. Inainte de partida dintre Romania și Ungaria (2-4), hocheiștii celor doua naționale au oferit un moment incredibil. ...

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei, cu scorul de 4-2 (2-0, 1-2, 1-0), duminica, la Ljubljana, in ultimul sau meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheata, Divizia I, Grupa A, potrivit Agerpres.Romania a pierdut toate cele patru meciuri, 1-9 cu Slovenia, 1-4 cu Coreea de Sud,…