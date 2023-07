Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au transmis, in contextul in care liderul PSD Sector 1 Florin Manole a acuzat ca edilul Clotilde Armand vrea sa majoreze tarifele pentru firma de salubrizare Romprest si a anuntat ca social-democratii vor boicota sedinta Consiliului Local de vineri, ca Romprest…

- Ancheta uriașa a DNA in cazul contractelor dintre Institutul Național de Medicina Legala și o firma de aer condiționat din Calarași, dupa ce procurorii anticorupție au descoperit nereguli in contractele de achiziție, potrivit Libertatea .Se pare ca aceste afaceri ar fi avut loc in plina pandemie, atunci…

- E mai rau ca oriunde in sectorul 1 al capitalei. Mai ales la nivel politic, acolo unde primarul Clotilde Armand și consilierii locali sunt intr-un razboi fara sfarșit. Azi la pranz, edilul trimitea catre presa un comunicat in care se preciza: consilierii locali PNL și PSD au fugit mai devreme din ședința…