Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac percheziții, marți dimineața, la 20 de adrese din Bucuresti și din trei județe, intre care și sediul Direcției Regionale Vamale București, intr-un dosar in care mai mulți vameși sunt suspectați de luare de mita, potrivit unor surse judiciare citate de…

- "Ciolacu ne a cerut sa castigam alegerile" Luptam luptam si castigam, dar cu cine Este nevoie de un sondaj foarte serios facut de partid "Stiu sa imi asum atat victoria, cat si esecul" "M am reglat barbateste cu Decebal" Vineri, 9 februarie a fost sedinta la PSD Constanta la care a participat si conducerea…

- Procurorii DNA Suceava l-au plasat sub control judiciar pe Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani, intr-un dosar care vizeaza fraudarea unui concurs de care beneficiara ar fi fost amanta de la acea vreme a edilului. Faptele s-au petrecut in august 2021, iar documentele care le-au permis ...

- Corpul de Control al lui Nicușor Dan a prezentat concluziile la un an dupa moartea Anei Oroș in zona Lacul Morii. Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a semnat raportul intocmit de Corpul de Control, mandatat sa efectueze o ancheta interna in Primaria Capitalei, care detaliaza circumstanțele…

- Nicușor Dan baga capul in poza dupa incendiul de la Ferma Dacilor: Trebuie sa avem un control sistematic al autoritațilorTraim intr-o țara in care foarte multe instituții nu funcționeaza, a avertizat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți, la B1 TV, in contextul tragediei de la pensiunea…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a fost finalizat Spitalul Modular. "Am finalizat oficial un proiect de suflet in care am investit foarte multa energie alaturi de o echipa extrem de dedicata. In urmatoarea perioada, dupa obtinerea…

- Intr-un interviu acordat ziarului Replica , liderul Organizației Municipale a PSD Constanța, Ion Dumitrache, a clarificat speculațiile referitoare la posibila candidatura a lui Decebal Fagadau din partea PSD pentru funcția de primar al Constanței. Dumitrache a subliniat ca Fagadau este binevenit in…