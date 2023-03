Stiri pe aceeasi tema

- USR a anuntat ca presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Monica Gubernat, va veni la Comisia pentru cultura a Camerei Deputatilor pe 28 martie, pentru o discutie despre situatia mass-media din Romania si rolul CNA, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES…

- Se schimba polurile puterii in coaliție. Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților va fi premier.Nicolae Ciuca, in schimb, ar urma sa fie președintele Senatului.Noua structura a GuvernuluiPortofoliu nou: Ministerul Afacerilor EuropeneMinisterul Fondurilor Europene trece de la PNL, la PSDMinisterul…

- Senatul a votat ieri inițiativa USR prin care se interzice funcționarea salilor de jocuri de noroc la mai puțin 300 de metri de școli, locuri de joaca, centre culturale și spitale. La dezbaterile din Senat, deputata USR Diana Stoica a prezentat o imagine dramatica a situației: 4 aparate tip „pacanele”…

- DIICOT și DNA nu au gasit nicio problema in dosarele privatizarii Petrom. Așa reiese dintr-un document semnat de Gabriela Scutea, procuror general al Romaniei. Spre finele anului trecut, a aparut in spațiul public un document in care se prezinta modul cum a fost privatizata Petrom și posibilele ilegalitați…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Sedinta comuna este programata sa inceapa de la ora 17.00. Decizia a fost luata sambata de Birourile permanente reunite. Potrivit hotnews.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, duminica, la Prima News, ca rotația premierilor va avea loc fara a deranja funcționarea guvernului, intr-un termen „foarte scurt”, care s-ar putea realiza pana la 1 iunie 2023, informeaza News.ro . „Nu am zis o zi – 25 mai (n.r. – privind rotatia premierilor).…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, este dezbatuta, luni, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri. Dezbaterile incep la ora 16.00. Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, saptamana trecuta, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea…

- Balazs Izsak, presedintele Consiliului Național al Secuilor, a anunțat, la finalul saptamanii trecute, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Sfantu Gheorghe, ca i-a trimis lui Nicolae Ciuca o scrisoare de peste 100 de pagini in care Consiliul cere autonomie teritoriala. Liderul Consiliului…