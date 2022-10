Stiri pe aceeasi tema

Sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru Romania, i-a spus liderul USR, Catalin Drula, lui Lucian Bode, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa in Parlament impotriva ministrului de Interne.

Sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru Romania, i-a spus liderul USR, Catalin Drula, lui Lucian Bode, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa in Parlament impotriva ministrului de Interne.

Ministrul Bode trebuie sa plece, spune liderul AUR, George Simion, in timpul dezbaterii moțiunii simple impotriva ministrului de Interne, anunța Mediafax.

O echipa de experti europeni, sub coordonarea Comisiei Europene, va evalua activitatea serviciilor veterinare din punctele de trecere a frontierei Stamora Moravita si Aeroportul Henri Coanda, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In perioada 9-12…

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri despre incidentul in care a fost implicat liderul AUR, George Simion,ca daca cineva se face vinovat de ultraj, va suporta consecintele si rigorile legii, iar Jandarmeria Romana, Politia Romana au aplicat legea si ii felicita pentru modul in care…

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, in urma unei intalniri cu președintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, ca PNL joaca un rol important in familia PPE și ca Romania este mai aproape ca niciodata sa fie acceptata in spațiul Schengen. "Actualul context european este deosebit…

„Visul de aur al PNL, PSD și UDMR este o justiție pusa cu botul pe labe, care sa raspunda la comanda politicienilor", declara la RFI președintele USR, Catalin Drula. El critica legile justiției, aflate la dezbateri in Parlament.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat, joi, la evenimentul aniversar organizat de catre Politia de Frontiera Romana cu ocazia implinirii a 158 de ani, el afirmand ca tara noastra indeplineste conditiile de aderare la spatiul Schengen de mai bine de un deceniu, contribuind la securitatea…