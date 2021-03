Scandal-monstru în Hunedoara: Trei persoane au ajuns la spital, alte trei au fost reţinute Un scandal a izbucnit, duminica seara, intre mai multe persoane din satul Pricaz, comuna Turdaș, din județul Hunedoara, dupa ce trei barbați au intrat peste alți trei, intr-un apartament, au pulverizat spary lacrimogen și au atacat cu cuțitele, transmite Mediafax. Polițiștii din Oraștie au fost sesizați, duminica seara, ca intr-un bloc de locuințe din satul Pricaz, comuna Turdaș, a avut loc un scandal in care au fost implicate mai multe persoane. CITEȘTE ȘI: COVID-19: De ce e de bine daca iți pierzi mirosul atunci cand te-ai infectat CITEȘTE ȘI: COVID-19: De ce e de bine daca iți pierzi mirosul atunci cand te-ai infectat Polițiștii sosiți la fața locului au gasit un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

