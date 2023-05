Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal monstru a avut loc intr-o intersecție din Galați intre doi șoferi. Unul dintre ei a fost ranit cu un cuțit și a ajuns la spital. Agresorul este dat in urmarire atat pe raza județului Galați, cat și la frontiera de stat a Romaniei.

- Erling Haaland, colosal in jocul celor de la Manchester City! Atacantul norvegian a fost din nou esențial pentru echipa sa, in derby-ul pentru titlu cu Arsenal. Erling Haaland a fost cumparat vara trecuta de la Borussia Dortmund, iar aducerea sa pe Etihad s-a dovedit a fi o alegere foarte ințeleapta…

- Barcelona a caștigat duminica seara derby-ul cu Real Madrid cu 2-1 (1-1), golul victorie marcat de Franck Kessie pe finalul meciului fiind cel cu numarul 3.000 marcat de catalani pe Camp Nou, stadion ce va intra in renovare la finalul sezonului.

- Polițiștii suceveni au acționat cu fermitate in cazul unui scandal produs pe terasa unui restaurant din cartierul sucevean Burdujeni in data de 10 martie 2023, dupa efectuarea cercetarilor și administrarea materialului probator fiind dispusa masura reținerii pentru 24 de și introducerea in arestul IPJ…

- FC Barcelona a invins cu 1-0 pe terenul lui Real Madrid in mansa tur a dublei din semifinalele Cupei Spaniei.Meciul nu a fost spectaculos, dar a avut multe momente tensionate. La unul dintre ele, Vinicius si De Jong au oferit o scena de lupte, care s-a terminat cu un fault in favoarea catalanilor. ????️⚡️:…

- Zlatan Ibrahimovic (41 de ani), revenit intr-un meci oficial la AC Milan in victoria cu Atalanta de duminica, 2-0, a fost protagonistul unei noi declarații in stilu-i caracteristic. „Diavolii” discuta prelungirea contractului cu superstarul Rafael Leao, dar tratativele nu sunt ușoare. Fotbalistul al…

- Carlo Ancelotti, antrenorul campioanei Europei, Real Madrid, a fost mandru de elevii sai pentru ca si-au pastrat „sangele rece“ in partida de pe „Anfield“. „Galacticii“ au caștigat cu 5-2 disputa cu Liverpool, din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor, dupa ce au fost conduși cu 2-0 dupa primul sfert…

- George Cosac, 52 de ani, candidat pentru un nou mandat la funcția de președinte al Federației Romane de Tenis (FRT), a explicat pentru GSP.ro motivele pe care a fost demis Razvan Itu, 53 de ani, din postul de director general al FRT. Astazi, de la ora 12:00, sunt din nou alegeri. Razvan Itu a lansat…