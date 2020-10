Scandal legat de lista candidaților PSD Suceava la parlamentare, fiul lui Popescu Piedone este printre cei contestați Marcela Cobuz, deputat PSD de Suceava, este nemulțumita de modul in care a fost intocmita lista candidaților la alegerile din 6 decembrie și considera ca este „nepotrivita”. Patru dintre foștii parlamentari suceveni nu mai sunt nominalizați, in schimb fiind trecute nume contestate, precum cel al fiului lui Cristian Popescu Piedone. PSD Suceava a inregistrat, miercuri, listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Dintre actualii parlamentari social-democrați de Suceava, nu se regasesc senatorii Virginel Iordache si Ilie Nita și nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

