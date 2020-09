Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cardinalii cei mai influenti ai Vaticanului, italianul Angelo Becciu, a demisionat din functia sa in guvernul Sfantului Scaun, fara a oferi vreo explicatie, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Numele lui a fost vehiculat intr-o ancheta care vizeaza o tranzactie imobiliara in Londra."Sfantul…

- Vaticanul și-a reiterat marți opoziția fața de eutanasie, afirmând despre aceasta ca este un „act de omucidere” care nu poate fi justificat sau tolerat niciodat, relateaza Reuters și Wall Street Journal.Un nou document, publicat de Vatican în contextul în care tot…

- Papa Francisc va face prima sa calatorie in afara Romei dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in luna februarie in Italia. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Papa Francisc va vizita orasul italian Assisi luna viitoare, prima sa calatorie in afara Romei dupa ce epidemia de coronavirus a aparut in februarie in Italia, si va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP.

- Papa Francisc a anuntat marti numirea unui comisar extraordinar insarcinat cu punerea in ordine a “Fabricii Sfantului Petru”, o institutie insarcinata cu conservarea operelor de arta artistice si arhitecturale din cadrul catedralei Sfantul Petru, transmite AFP, relateaza Agerpres. Aceasta decizie a…