Universitatea Cluj a pierdut meciul jucat pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 1-2, in penultima etapa din play-off-ul Ligii 2, punand in pericol șansele de promovare directa in Liga 1. Mai mult, jucatorii „U” Cluj au fost acuzați de fani de trucarea meciului cu Hermannstadt. La acest moment, „Șepcile roșii” ocupa locul trei in clasament. In ultima etapa, „U” Cluj este obligata sa caștige meciul cu Concordia Chiajna pentru a mai spera la promovarea direct, in timp ce FC Hermannstadt are nevoie un rezultat de egalitate cu CSA Steaua pentru a promova, potrivit Digi Sport. Jucatorii echipei…