Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in Comitetul Executiv National al PSD este tot mai fierbinte. Dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost prima care i-a cerut in sedinta demisia Vioricai Dancila, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la Gabriela Firea.Potrivit unor surse participante la sedinta, Ciolacu, liderul taberei care…

- Lia Olguța Vasilescu, deputata PSD, i-a cerut șefei sale, Viorica Dancila, demisia din funcția suprema in partid! Vasilescu a fost cea care a condus campania prezidențiala a lui Dancila.Este cunoscut faptul ca la precedenta ședința a CEX, Dancila s-a certat cu Claudiu Manda, șeful PSD Dolj,…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta despre soarta conducerii PSD. Intalnirea survine cu o zi inaintea CEx de marti, anuntat de Dancila. Intalnirea celor doi are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor a invitat mai multi lideri de filiale PSD din teritoriu…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Realitatea Plus a difuzat informația ca in permisia de o zi pe care a avut-o pe 31 octombrie, Liviu Dragnea a avut discuții cu mai mulți social democrați. Postul de știri a precizat ca Dragnea s-a intalnit cu Lia Olguța Vasilescu, Florin Iordache, Darius Valcov, dar și cu un alt lider al partidului.…

- Șeful campaniei prezidențiale a Vioricai Dancila, Lia Olguța Vasilescu, vrea sa demisioneze dupa un schimb de replici intre soțul ei, Claudiu Manda, lider PSD Dolj, și candidatul PSD la prezidențiale,...

- Gabriel Zetea a fost intrebat de catre Catalina Porumbel daca Viorica Dancila a plans in cadrul ședinței CEx PSD, intr-un presupus conflict. Gabriel Zetea a spus: „Doamne, ferește, nici vorba! Au existat discuții, controverse, in ședința CEx PSD, dar aceste lucruri sunt normale. Atunci cand faci…