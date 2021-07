Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul continua la PNL. Cu o zi inainte de alegeri, reprezentanții filialei județene anunța ca Raul Ambruș nu poate candida la funcția de președinte al filialei locale, pe motiv ca este suspendat din partid. Decizia aparține Comisiei de Arbitraj a PNL Timiș și s-a luat pentru toți cei care au fost…

- Alegerile pentru funcția de președinte al PNL Timișoara, programate sambata dimineața, sunt pregatite sa devina un nou eveniment interesant pentru partid, dar și deliciul presei. Printr0un comunicat la ceas de seara, Comisia de Arbitraj PNL Timiș a decis sa nu țina cont de recomandarile transmise de…

- Comisia de Arbitraj a PNL a decis ca Raul Ambrus a fost suspendat corect si statutar, astfel ca acesta nu va mai participa la alegerile pentru presedintia PNL Timisoara de sambata, deoarece candidatura sa a fost invalidata.

- Zeci de membri PNL Timiș au fost suspendați din funcție dupa alegerile cu scandal de la șefia PNL Timișoara. Printre ei s-au numarat Raul Ambruș, caștigatorul competiției pentru șefia PNL Timișoara, și susținatorii acestuia. Dupa alegerile soldate cu scandal și cu o reclamație la poliție, PNL Timișoara…

- Alegerile pentru conducerea PNL Timisoara vor fi reluate, in 31 iulie, iar Raul Ambrus s-a inscris din nou pentru functia de presedinte, dupa ce la conferinta de alegeri din 3 iulie a avut loc un scandal intre taberele celor doi candidati, din cauza delegatilor prezenti.

- Raul Ambruș considera ca a caștigat alegerile interne pentru PNL Timișoara, dar conducerea județeana a declarat alegerile de acum doua saptamani anulate. Situația va fi evaluata de Comisia de Arbitraj a PNL la nivel național, insa pana atunci conflictul intern continua. „BPJ interimar al PNL Timiș a…

- "Doamana ministru care regurge la gesturi de violența... Mi-a bagat unghia in mana (...) pentru ca am stat foarte aproape de colegii", susține colegul fostului ministru al Educației. Monica Anisie este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor care au avut loc luni seara. Anisie, fosta protejata…

- Noul presedinte ales al PNL Timisoara, Raul Ambrus, a declarat ca isi doreste sa ingroape securea razboiului din PNL, in urma alegerilor in care a fost desemnat lider al PNL Timisoara, si a subliniat ca nici el si nici colegii sai nu pot fi exclusi din partid, asa cum a anuntat ca se va intampla,…