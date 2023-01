Scandal la Plopeni: un bărbat l-a lovit în cap pe altul cu care s-a luat la ceartă V. S. Un barbat in varsta de 32 de ani a ajuns la spital in urma unui conflict izbucnit in orașul Plopeni, marți seara. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au reținut un barbat in varsta de 38 de ani, cu domiciliul in Plopeni, banuit ca l-a lovit in cap pe cel transportat cu ambulanța la spital. ”Din cercetari a reieșit faptul ca marti, 17 ianuarie a.c., in jurul orei 18.30, barbatul in cauza, in urma unui conflict spontan, ar fi lovit pe un alt barbat de 32 de ani, cu un obiect contondent in zona tamplei. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

