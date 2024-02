Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Eva este un plagiator dovedit. Pe 31 decembrie 2020, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca Lucian Eva a plagiat teza de doctorat susținuta la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași in ianuarie 2010. Profesorii universitari…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 15-27 ianuarie, indica faptul ca daca duminica viitoare ar avea loc alegerile europarlamentare, scrutinul ar fi caștigat de PSD, iar liberalii aflați la guvernare ar fi devansați de partidul AUR.Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile europarlamentare,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 23 ianuarie, ca nici nu și-a propus sa fie din filmul la care s-a referit șeful campaniei electorale a PSD și ca el are alt scop.„Eu ma bucur foarte mult ca domnul Tudose a spus ca nu sunt din filmul acesta, pentru ca nici nu vreau sa fiu din filmul…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca obiectivul partidului pe care il conduce este de a castiga toate cele patru randuri de alegeri care vor fi organizate in acest an. El a afirmat si ca PNL are in vedere sa…

- Cardinalul Angelo Becciu a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare de tribunalul penal de la Vatican intr-un proces privind o frauda legata de operațiunile financiare ale Sfantului Scaun, potrivit Le Figaro.Fostul apropiat al Papei a fost judecat alaturi de alți noua inculpați pentru…

- Fostul procuror Emilian Eva ramane condamnat pentru luare de mita (GIP)Fostul procuror Emilian Eva a pierdut procesul prin care incerca sa scape de condamnarea pentru luare de mita. In 13 noiembrie 2023, Inalta Curte a respins ca nefondat recursul in casatie formulat de inculpatul Eva Emilian, anunța…

- Șeful Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, și doi agenți de poliție au fost reținuți miercuri, 22 noiembrie, pentru 24 de ore, pentru mai multe infracțiuni, inclusiv luare de mita ca sa nu controleze mașinile de marfa din Republica Moldova, scrie libertatea.ro.