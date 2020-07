Stiri pe aceeasi tema

- Doi deputati au fost amendati de politisti pentru ca au refuzat sa poarte masti intr-un fast-food din Bucuresti si, in plus, au avut un comportament recalcitrant cu politistii sositi la fata locului, potrivit unor surse judiciare. "In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie…

