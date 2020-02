Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a emisiunii ”Asia Express” a adus noi provocari pentru concurenți, care au fost nevoiți sa asculte cu atenție discursul lui Josh pentru a afla raspunsul la intrebarea Ginei.

- A doua ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, a adus și primul accident din competiție, iar protagonist a fost nimeni altul decat Alex Abagiu, cel care a caștigat amuleta, in ediția de sambata.

- “Intalnirea de azi (n.r. sambata, 15 februarie 2020), organizata de Camera de Comerț, cu oamenii de afaceri din Alba Iulia și județul Alba, n-a fost una ornamentala, nici un motiv de a gratula audiența. Am raspuns invitației, alaturi de administrația publica locala și județeana, in incercarea de a media…

- Premiera a trezit numeroase reactii pozitive, insa activistii pentru drepturile persoanelor cu handicap spun ca acest lucru trebuia sa se intample cu mult timp in urma si ca nu-i de mirare ca s-a autorizat o masina, ci ca statul nu obliga toate firmele de profil sa faca la fel.

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. In turul urmator, Halep va da peste belgianca Elise Mertens (17 WTA). Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17…

- Antonia și Alex Velea au fost nevoiți sa se desparta pentru o buna perioada de timp deoarece artistul a plecat in aventura „Asia Express”. Antonia a depașit cu greu momentul desparțirii, mai ales ca cei doi nu au stat niciodata separați atata timp. Artista a vorbit despre postura de mama singura și…

- Adda Baladda, dupa cum au intitulat-o fanii si sotul ei, Catalin Rizea, fac parte din noii concurenti ce s-au aventurat in competitia Asia Express, emisiune ce se va difuza pe Antena 1 din primavara anului 2020.

- Tzanca Uraganul, un manelist recunoscut drept urmasul lui Florin Salam, a avut parte de o scena șocanta in timp ce canta la un eveniment din strainatate, alaturi de Sorinel Puștiu. Cantarețul s-a trezit cu un pumn in fața de la unul dintre petrecareți si nici macar nu a avut timp sa reacționeze.…