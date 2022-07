Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina și implicarea Bisericii Ortodoxe Ruse de partea lui Vladimir Putin naște conflicte de toate felurile. Un preot ortodox rus a sarit sa il bata cu o cruce pe un preot ortodox ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rafuiala intre preoți ortodocși afiliați la patriarhii diferite. Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse a fost filmat cand ataca un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, dupa ce cel de-al doilea a acuzat ca susținatorii patriarhului Kiril al Moscovei ii ajuta pe ocupanții ruși, scrie Nexta.

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- „Soldații ruși dau dovada de un curaj și un spirit de sacrificiu uimitoare in operațiunea militara speciala din Ucraina și Donbas, iar totul vine dintr-un simț moral interior”, a susținut Patriarhul Kirill potrivit Nexta. Astfel, Kirill a laudat armata Moscovei, acuzata de crime de razboi in Ucraina.…

- Ungaria a blocat miercuri adoptarea embargoului petrolier si noi sanctiuni europene impotriva Moscovei pentru a obtine retragerea de pe lista neagra a UE a sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, au indicat mai multe surse diplomatice, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Comisia Europeana propune sanctionarea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, in cadrul unui al saselea pachet de masuri ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, citat de Agerpres.

