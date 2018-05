Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul coaliției PSD-ALDE bubuie un scandal de proporții, scandal generat de cooptarea in ALDE a fostului deputat PDL, Dan Pasat, condamnat la trei ani de inchisoare. Senatorul PSD, Niculae Badalau, a explicat ca nu va sta la aceeași masa cu Pasat, in cadrul ședințelor de coaliție de la Giurgiu.…

- Andrei Lazar, fiul judecatoarei Liliana Lazar, este acuzat ca, in februarie 2016, a injunghiat un barbat in fata Casei Studentilor din Craiova. Victima nu a depus plangere la Politie, iar baiatul magistratei a fost trimis in judecata pentru tulburarea linistii si ordinii publice si port sau folosire…

- O instanta din Coreea de Sud a condamnat-o la 24 de ani de inchisoare pe Park Geun-hye, care a fost gasita vinovata de coruptie in urma unui imens scandal care a relevat legaturile ilicite intre clasa politica si unele din cele mai mari conglomerate din Coreea de Sud, informeaza agentia Reuters.

- Proaspat intors din Franta, Constantin Grigoriu, zis si „Schelet", pare a fi un martor cheie in ancheta, insa nu este crezut de anchetatori. In declaratia pe care a dat-o in fata procurorilor, zilele trecute, acesta spune inca din prima propozitie ca nu a fugit (n.r. - el a plecat in Franta si s-a intors…

- Ivan Dimitrov, medic anestezist, a fost arestat de Parchetul din Plovdiv pentru 72 de ore si pus sub urmarire pentru uciderea unui țigan de 38 de ani,, care i-a spart casa. Daca va fi gasit vinovat, Dimitrov ar putea primi o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare.

- Preotul salajean Nicolae Sirca, fost paroh la Biserica Ortodoxa Aleus, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare.