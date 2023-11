Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a vorbit la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu duminica dimineața, cei doi lideri discutand despre situația din Fașia Gaza, a anunțat Casa Alba, potrivit The Guardian, Sky News și The Times of Israel. Președintele american i-a spus lui Netanyahu ca fluxul de ajutor umanitar…

- Președintele american Joe Biden a oferit miercuri, 25 octombrie, o rara declarație critica despre coloniștii israelieni din Cisiordania, afirmand ca aceștia "ataca palestinienii", relateaza Sky News.Biden a declarat in repetate randuri ca Israelul trebuie sa se apere impotriva Hamas, dar sa-i protejeze…

- Președintele SUA Joe Biden pune presiune asupra Israelului și avertizeaza ca ajutorul umanitar nu ajunge suficient de repede in Gaza.Președintele a fost intrebat daca este de parere ca ajutorul ajunge rapid la civilii din Gaza. "Nu suficient de repede", a declarat Biden reporterilor. In…

- Administrația Biden a sfatuit Israelul sa amane o invazie terestra in Gaza, pentru a exista mai mult timp astfel incat negocierile despre eliberarea ostaticilor sa poata continua și pentru ca ajutorul umanitar sa ajunga in enclava asediata, afirma patru oficiali americani citați de NBC News.In condițiile…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken va vizita in zilele urmatoare Israelul, care a fost atacat de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza. Acest lucru a fost anunțat marți, in cadrul unui briefing, de catre purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, scrie CNN. Potrivit…