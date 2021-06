Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7 milioane de polonezi au fost imunizati cu ambele doze de vaccin anti-COVID, iar de pe 7 iunie vor putea fi vaccinati si adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza Agerpres . Polonia va demara vaccinare copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani pe 7 iunie, a anuntat marti…

- Polonia va demara vaccinare copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani pe 7 iunie, a anuntat marti responsabilul guvernamental pentru campania de vaccinare, Michal Dworczyk, potrivit DPA. Copiii vor fi imunizati in centrele pentru vaccinare existente. La jumatatea lunii septembrie, directorii…

- Un studiu realizat anul trecut de Fundatia World Vision Romania arata ca 1 din 2 parinți nu respecta dreptul la protecție al copiilor, iar aproape 70% dintre acestia nu respecta dreptul la libera exprimare. Violența și formele de abuz sunt prezente in continuare in familiile din Romania, cu precadere…

- Studiile globale arata violența pe scara larga impotriva copiilor in școli sub forme diferite. Studiile facute au fost asupra prevalenței, inclusiv a diferitelor forme de violența, și a impactului violenței asupra copiilor. Pedepsele corporale in școli sunt in mare parte nedocumentate in țarile cu venituri…

- Centrul de plasament de la Lupeni se va inchide in acest an. In aceeași situație este și Casa familiala pentru copiii cu dizabilitați Hunedoara. Cele doua centre vor fi reorganizate, dar aici vor fi asistați copiii cu dizabilitați severe. ”In anul 2021, Centrul de plasament Lupeni se va inchide…

- Este nevoie urgent de medici pentru copiii cu dizabilitați din Targu Jiu. Este vorba de Centrul de asistența a copiilor cu dizabilitați din municipiul Targu Jiu. Unul dintre medici s-a pensionat recent. Totodata, al doilea medic ar putea sa se pensioneze. Din acest motiv, a fost luata decizia de catre…

- Centrul socio-catehetic din Poiana Negustorului (Bacau), dedicat copiilor de etnie roma, va fi inaugurat sambata. In cadrul proiectului sunt inscrisi 20 de beneficiari, proveniti din familii aflate in situatie de risc. Copiii vor beneficia de activitati educationale si duhovnicesti, a declarat…

- Burger King este in centrul unui scandal legat de afirmații misogine in Marea Britanie. Brandul de fast-food a scris pe Twitter faptul ca „Femeile iși au locul in bucatarie.„. Tweet-ul era continuat de un manifest prin care Burger King incerca sa explice ca femeile-bucatar nu primesc suficiente șanse…