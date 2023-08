PSD Sibiu cere printr-un comunicat de presa demisia conducerii PNL Sibiu, dupa ce viceprimarul liberal al municipiului, Alexandru Dumbrava, a demisionat in urma unui acord semnat cu procurorii europeni prin care recunoaște o frauda de 30 de mii de euro, bani europeni. Dupa ce a renunțat la calitatea de consilier local și cea de viceprimar, […] The post Scandal in fieful lui Iohannis: PSD Sibiu cere demisia conducerii PNL Sibiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .