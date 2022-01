Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…

- In Pasajul Unirii din Capitala are loc o intervenție de urgența a Administrației Strazilor, transmite Brigada de Poliție Rutiera București. Motivul intervenției: exista pericolul ca peretele lateral al pasajului sa se decoperteze și din el sa cada bucați pe carosabil. Pentru a repara peretele, Administrația…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in contextul actual, al exploziei prețurilor la energie și gaze, statele membre ale Uniunii Europene, printre care și Romania, trebuie sa investeasca rapid in energie regenerabila pentru a asigura acces tuturor cetațenilor,…

- Mai multe femei care au fost supuse unor examinari ginecologice fortate pe Aeroportul din Doha, vor da in judecata Qatarul in justitia din Australia, și cer despagubiri, a anuțat, luni, Damian Sturzaker, avocatul care le va reprezenta pe victime in instanța, transmite AFP. Pasagerele de la zece zboruri…

- Partidul Forța Liberala, anunțat de Ludovic Orban ca fiind o noua forța politica pe care vrea sa o lanseze saptamanile urmatoare exista deja. Pe internet, insa. Portalul Wikipedia, versiunea in limba romana, anunța ca, in Romania, exista un partid politic denumit “Partidul Forța Liberala (sau simplu…

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Conducerea PSD s-a reunit joi dimineața pentru strategia pe care o va adopta la consultarile de la Cotroceni. Marcel Ciolacu a declarat ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, deoarece țara are nevoie de stabilitate. „Imi mențin poziția, Romania nu intra intr-o zona de stabilitate cu…

- Delegația PSD in Parlamentul European anunța ca va vota pentru protejarea intereselor fermierilor romani in Parlamentul European și nu va fi de acord cu reducerea la jumatate a utilizarii pesticidelor și a ingrașamintelor stabilite de strategia Farm to Fork, in condițiile in care Romania folosește substanțe…