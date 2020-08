Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a relatat, luni seara, ca deputatul Catalin Radulescu, membru PSD, care a lipsit luni dupa-amiaza la sedinta in care urma sa fie votata motiunea de cenzura, i-ar fi spus ca a fost abordat de membri ai Guvernului pentru a fi convins sa lipseasca de la sedinta.…

- Deputatul PSD Dan Ciocan a fost exclus din partid, intr-o ședința a PSD Caracal, pentru ca a lipsit de la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.Biroul permanent al PSD Caracal a decis, luni, in ședința statutara, cu unanimitate de voturi dintre cei prezenți, excluderea din partid…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sugerat luni ca pesedistul Catalin Radulescu ”Mitraliera” a lipsit de la dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de partidul sau fiind convis de PNL sa faca acest lucru. ”Radulescu mi-a spus mie ca a fost contactat de PNL ca sa lipseasca de…

- Simonis a precizat ca a sperat "pana in ultima clipa ca niciun membru PSD nu va absenta". "Am inceput sa am semne de intrebare cand am vazut acuzatii furibunde din partea lui Victor Ponta. Mi-a fost foarte complicat ca conving parlamentari din grupul minoritatilor, dintre neafiliati, in momentul…

- Ziarul Unirea PSD NU va mai vota moțiunea de cenzura nici maine. Liderul deputaților PSD: ,,A discuta despre o noua moțiune este mult prea devreme” Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a declarat luni, la Parlament, dupa ce moțiunea de cenzura nu s-a putut dezbate și vota din lipsa de cvorum, ca…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat ca la ședința de astazi pentru moțiunea de cenzura nu s-a intrunit majoritatea simpla, iar aceasta a fost suspendata, din lipsa de cvorum. ”PSD, partidul inițiator al moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, nu a reușit sa intruneasca in sala majoritatea…

- Ludovic Orban a precizat ca daca votul motiunii va fi reprogramat in sesiunea parlamentara ordinara, care incepe marti, ia in calcul sa depuna o noua contestatie la CCR.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, dupa suspendarea sedintei in care trebuia votata motiunea de cenzura din…

- PSD a decis. Va depune moțiunea de cenzura la jumatatea lunii august, conform deciziei liderilor partidului in ședința Comitetului Executiv care este inca in derulare. O alta noutate este ca Vasile Dancu revine in garnitura de conducere a PSD urmand sa devina președinte al Consiliului Național.