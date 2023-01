Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din luna august, 585 de nave de marfa cu peste 15 milioane de tone de produse agricole au parasit Ucraina prin ”coridorul de cereale”, a anunțat ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Adil Karaismailoglu, citat de agenția turca Anadolu, relateaza

- Ambarcațiunea luxoasa care aparține lui Viktor Medvedchuk, un oligarh și prieten al lui Vladimir Putin, care se afla sub incidentța sacțiunilor urmeaza sa fie scos la licitație in urma decizie unei instanțe din Croația, unde a fost confiscat la inceputul anului, noteaza The Guardian.Superiahtul Royal…

- Operatorul retelei de distributie a energiei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anuntat miercuri intreruperi ale furnizarii energiei electrice in toata tara, pentru a evita accidentele majore in retea in urma noului atac rusesc cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, care a impus si…

- Republica Moldova se confrunta cu o pana majora de curent, au anunțat miercuri autoritațile de la Chișinau, invocand drept cauza bombardamentele ruse asupra sistemului energetic ucrainean, transmite Ziarul de Garda.„Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat joi ca s-a ajuns la un acord pentru prelungirea cu 120 de zile a initiativei privind exportul de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters.„Decizia tocmai a fost luata la Istanbul. Natiunile Unite si Turcia raman garanti ai…

- Secretarul american pentru Comerț, Gina Raimondo, a promis in timpul unei intalniri cu ministrul ucrainean al economiei, ca va susține ferm Ucraina, inclusiv eforturile guvernului și sectorului privat american de a ajuta la reconstruirea infrastructurii civile a Ucrainei, a transmis marți Departamentul…

- Elis Bakaj, 35 de ani, e casatorit cu o romanca, impreuna au și un copil, a dezvaluit intr-un interviu acordat Libertatea de ce iubește Romania care i-a devenit casa și masa. Tatal unei fetițe ce va implini 3 ani a atras atenția: ”Parinții au obligația sa-i educe pe copii, nu sa lase altora responsabilitatea”.Transferul…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, joi, cu Adina Valean, comisarul european pentru transport, despre dezvoltarea infrastructurii de transport si continuarea eforturilor de facilitare a tranzitului de cereale din Ucraina, in cadrul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles.