Comisia Juridica a Camerei Deputaților discuta, joi, proiectul Legii privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, promovat de ministrul justiției Stelian Ion. Dupa ce, inițial, a primit avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), proiectul de lege a fost avizat negativ și de Comisia pentru munca și protecție sociala a Camerei Deputaților. Joi, […] The post Scandal in Comisia Juridica pe tema desființarii SIIJ. Președintele Inaltei Curți și cel al CSM au plecat din ședința / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…