- Ședința de guvern de joi, 9 noiembrie, in care urma sa fie aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, a fost suspendata pana la ora 16.30, potrivit surselor Libertatea, in contextul divergențelor dintre PSD și PNL, mai exact intre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, privind impactul bugetar al…

- Ministrul Muncii a spus la Guvern ca ”ceea ce circula nu are nicio legatura cu realitatea”. ”Luni am fost in comisia pentru munca din Camera Deputatilor, puteti sa luati inregistrarea, si in comisia pentru munca, pe datele pe care noi le aveam, am explicat care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a reacționat la nemulțumirile venite dinspre PNL, pe noua lege a pensiilor. Ea a precizat ca s-a ințeles greșit și a precizat ca a explicat in comisia de munca ca 55 de miliarde e impactul total pe aplicarea legii pensiilor.

- ”Asta inseamna ca ceea ce se rostogoleste acum este fals, aceea este cheltuiala cu pensiile recalculate din septembrie pana in decembrie”, a spus ministrul, precizand ca fata de majorarea cu 13,8 %, care oricum era prevazuta si pe actuala formula a legii, impactul suplimentar este de 10 miliarde.Ministrul…

- Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput cu o intarziere de peste doua ore. Inaintea sedintei Executivului, care era programata inițial sa inceapa la ora 12,00, dar a fost amanata, la Palatul Victoria a avut loc o discutie intre liderii coalitiei,…

- Ministrul de Finanțe a refuzat sa semneze, pana joi dimineața, avizele necesare noii legi a pensiilor din cauza impactului bugetar, susțin surse guvernamentale. Marcel Boloș a fost convins sa semneze, dupa o ședința a Coaliției, dar a pus condiții.O ședința a Coaliției PSD - PNL a fost convocata de…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat, in sedinta de luni a Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, ca noua initiativa legislativa a pensiilor va fi aprobata de catre Executiv, pe data de 9 noiembrie si va fi adoptata de catre Legislativ pana pe 20 noiembrie.…