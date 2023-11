Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal in Parlamentul Romaniei. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, „un domn deputat, mai rusofil asa” a mers la el și i-a spus „am sa o violez pe ma-ta!”. Social-democratul facea referire la liderul AUR, George Simion,…

- Scandal monstru astazi, in Camera Deputaților, cu injuraturi și amenințari intre doi lideri din PSD și AUR. „Un domn deputat, mai rusofil așa, caruia nu merita sa ii spun numele, a venit și a spus, citez: «Am sa o violez pe ma-ta»”, a spus președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit. Presedintele…

- Scene incredibile in sedinta Camerei Deputatilor de luni dupa-amiaza. Presedintele interimar al Camerei, Alfred Simonis, a afirmat ca, inainte de sedinta, liderul extremist George Simion l-ar fi interpelat cu amenintarea”Am sa o violez pe ma-ta!” Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit.

- Parlamentarii AUR vor protesta, de marti, purtand banderole albe la mana, fata de faptul ca formatiunea politica nu are reprezentare „corecta” in institutii si in comisiile parlamentare, a sustinut, luni, presedintele AUR, George Simion, apreciind ca actuala coalitie nu respecta cultumele si ponderea…

- George Simion și Diana Șoșoaca s-au intersectat in Parlament, in timp ce ambii transmiteau live imagini pe Facebook, in timpul unei ședințe. George Simion aduna semnaturi pentru depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului Ciolacu și a abordat-o și pe fosta sa colega de partid pentru a-i susține…