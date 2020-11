Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce Recording Academy a anuntat numele artistilor care vor concura in cadrul celei de-a 63-a editii a premiilor Grammy, din 2021, cantaretul canadian pop-soul The Weeknd, care nu a primit nicio nominalizare, a scris marti pe Twitter adresandu-se celor 13,5 milioane de abonati ai contului…

- Cantaretul canadian The Weeknd, marele absent din lista nominalizatilor pentru premiile Grammy 2021, a acuzat Recording Academy de coruptie. Harvey Mason Jr., presedintele interimar al Recording Academy, s-a aratat suprins de absenta lui din lista, insa a exclus ca procesul de selectie ar fi fost unul…

- Scandal la Grammy! The Weeknd acuza premiile ca fiind corupte dupa ce a nu a primit nicio nominalizare! The Weeknd, in scandal cu Recording Academy dupa anunțarea nominalizarilor pentru Premiile Grammy 2021. Artistul a fost șocat de faptul ca nu a fost nominalizat la nicio categorie de premii. The Weekend…

- Nominalizarile la Premiile Grammy 2021. Beyonce domina lista! S-au anunțat nominalizarile la Premiile Grammy 2021. Beyonce domina lista cu un numar de 9 nominalizari. Interesant este ca intreaga lista este dominata de femei. Presa internaționala scrie ca 4 categorii generale de premii sunt adjudecate…

- La cateva ore dupa ce Recording Academy a anuntat numele artistilor care vor concura in cadrul celei de-a 63-a editii a premiilor Grammy, din 2021, cantaretul canadian pop-soul The Weeknd, care nu a primit nicio nominalizare, a scris marti pe Twitter adresandu-se celor 13,5 milioane de abonati ai…

- La cateva ore dupa ce Recording Academy a anuntat numele artistilor care vor concura in cadrul celei de-a 63-a editii a premiilor Grammy, din 2021, cantaretul canadian pop-soul The Weeknd, care nu a primit nicio nominalizare, a scris marti pe Twitter adresandu-se celor 13,5 milioane de abonati ai…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) acuza Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca foloseste fara drept denumirea „Topul Firmelor”, amenintand ca va da organizatia in judecata pentru incalcarea dreptului de marca.

- Scandal intern la USR Prahova, dupa ce președintele organizației Campina, Dragoș Dinulescu a publicat un comunicat prin care anunța sprijinul oferit de cei trei consilieri locali ai USR primarului independent Alin Moldoveanu. Aseara, USR Campina a emis un comunicat semnat de președintele organizației,…