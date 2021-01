Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac al muncii, familiei si tineretului, Christine Aschbacher, si-a anuntat sambata seara demisia, dupa ce a fost acuzata ca a plagiat mai multe lucrari academice, noteaza AFP.

- Ministrul austriac al muncii, familiei si tineretului, Christine Aschbacher, si-a anuntat sambata seara demisia din funcție, la un an de la preluarea mandatului, pe fondul unor acuzatii de plagiat privind mai multe lucrari academice.

- Ministrul austriac al muncii, familiei si tineretului, Christine Aschbacher, si-a anuntat sambata seara demisia la un an de la preluarea mandatului, pe fondul unor acuzatii de plagiat privind mai multe lucrari academice, noteaza AFP. Christine Aschbacher (37 de ani), membra a partidului conservator…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Agricultorilor nemulțumiți de masurile intreprinse de autoritați au continuat și astazi acțiunea de protest. Dupa un șir de discursuri ținute in Piața Marii Adunari Naționale, aceștia au cerut iarași sa fie lasați sa intre in cladirea Executivului sau sa vina la discuție…

- Premierul Ludovic Orban și-a anunțat, luni seara, demisia de la conducerea Guvernului, dupa ce duminica seara, la inchiderea urnelor, afirma, in ciuda rezultatelor exit-poll, ca PNL a caștigat alegerile. Potrivit Hotnews, decizia a fost luata in urma discuției pe care Orban a avut-o luni cu președintele…

- Maia Sandu trebuie sa preia functia la sfarsitul lui decembrie, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale in noiembrie in fata pro-rusului Igor Dodon. Jurnalistii AFP au remarcat o prezenta importanta a fortelor de ordine care pazesc sediul Guvernului. Opozitia a manifestat deja saptamana acesta…

- Un numar de 13.200 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 1.250 la terapie intensiva, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Adica, la ATI a fost internat un singur pacient in plus fața de ieri, cand erau raportate 1.249 de persoane in…

- Mircea Fechet va fi noul ministru al Mediului, dupa demisia lui Costel Alexe.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și padurilor, și se constata…