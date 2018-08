Noul premier numit de Lukasenko este Serghei Rumas, care pana in prezent a condus Banca de Dezvoltare din Belarus.Trei dintre vicepremierii din guvernul lui Andrei Kobiakov, precum si ministrii economiei, industriei si comunicatiilor si-au pierdut de asemenea posturile.



'Nu voi da nume, dar in guvernul nostru se proceda asa: era anuntat un program, iar apoi era aplicat un altul', a explicat presedintele Lukasenko. 'Ceea ce noi le-am promis oamenilor - si guvernul a fost pregatit special pentru a aplica acest program - trebuie urmarit in acest program', a completat seful statului in…