Scandal de corupție în armata ucraineană Inaltul responsabil din Ministerul Apararii al Ucrainei a fost arestat in urma acuzațiilor de deturnare a aproximativ 36 de milioane de euro destinate achiziționarii de obuze de artilerie, au anunțat vineri autoritațile. Aceasta acțiune survine in contextul in care țara se confrunta cu o grava lipsa de muniție, iar scandalurile de corupție au lovit in special armata și Ministerul Apararii in ultimele luni. Potrivit informațiilor furnizate de Parchet, inaltul funcționar, a carui identitate nu a fost dezvaluita, este acuzat ca a coordonat un sistem de deturnare a fondurilor bugetare in timpul atribuirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil din Ministerul ucrainean al Apararii a fost arestat pentru deturnarea a aproximativ 36 de milioane de euro destinate achizitionarii de obuze de artilerie, au anuntat vineri autoritatile, in contextul in care tara devastata de razboi se confrunta cu o lipsa de munitie, relateaza…

