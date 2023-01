Mai multi oficiali ucraineni de rang inalt si-au anuntat marti demisia, in urma unui scandal de coruptie in aprovizionari ale armatei, primul scandal si prima remaniere de aceasta amploare de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, relateaza AFP. Intre oficialii care au demisionat si a caror plecare a fost acceptata imediat se afla adjunctul ministrului Apararii Viaceslav Sapovalov, care era insarcinat cu sustinerea logistica a fortelor armate, adjunctul directorlui administratiei prezidentiale Kirilo Timosenko si adjunctul procurorului general Oleksii Simonenko. „Chiar daca aceste acuzatii sunt…