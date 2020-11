Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile echipei pirotehnice a Serviciului Roman de Informatii in curtea Ministerului Transporturilor s-au incheiat, amenintarea privind un bagaj suspect fiind infirmata, informeaza, marti, SRI, potrivit agerpres.Conform Politiei, in geanta nu au fost gasite obiecte sau substante periculoase.Echipa…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone este asteptat miercuri la Curtea de Apel Bucuresti pentru a participa la dezbaterile in dosarul ''Colectiv'' in care a fost condamnat in prima instanta la opt ani si 6 luni inchisoare. La primul termen din 18 septembrie,…

- Fostul primar al municipiului Iași, Gheorghe Nichita, a fost condamnat, a doua oara, in „dosarul Amanta” la doua doua zile dupa alegerile locale 2020, judecatorii de la Tribunalul Iași au dispus condamnarea fostului primar la 5 ani și 2 luni de inchisoare. Gheorghe Nichita este acuzat de savarsirea…

- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Ieri, 27 septembrie, cetațenii romani au ieșit la urne pentru a-și alege primarii. In Sectorul 5 al Capitalei au fost șase candidați care au concurat pentru aceasta funcție. Rezultatele exit-poll-urilor l-au dat caștigator pe Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare…

- Judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare, incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Vasile Botnari a fost condamnat cu suspendare in dosarul profesorilor turci. Asta a declarat procurorul general Alexandr Stoianoglo in cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8. „Noi am cerut astazi de la instanța permisiunea de…