Scade presiunea de pe cadrele medicale. 167 de paturi libere la nivel național Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, in prezent, la nivel național exista 1.664 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 389 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 81 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19. Aceste paturi sunt activate, in dinamica, acolo unde numarul pacienților ATI depașește capacitatea secțiilor principale. Distribuția paturilor in spitalele din țara La nivel național, la acest moment sunt disponibile 167 paturi libere de ATI, 3 in București, 8 in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

