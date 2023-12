Stiri pe aceeasi tema

- ”Increderea managerilor romani in economie a scazut, in al doilea semestru din acest an, pana la 48.1, nivel mediu apropiat de cel inregistrat la inceputul anului trecut (47,8)”, potrivit celor mai recente rezultate ale studiului CONFIDEX S2 2023, publicate de Impetum Group. Scaderea nivelului de incredere…

- Studiu Confidex Criza forței de munca este, inca de la inceputul acestui an, cea mai mare frica a managerilor romani, mai mare chiar decat creșterea prețurilor. Studiul CONFIDEX, realizat de Impetum Group, identifica inca din primavara, aceasta problema ca fiind principala ingrijorare a managerilor…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului, pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Pachetul de masuri fiscale adoptate: 1. Cresterea impozitarii microintreprinderilor: 1% pentru cele care au o cifra de afaceri de pana in…

- ”In baza semnalelor primite de la membrii din teritoriu si a analizelor facute cu privire la activitatea partenerilor nostri din comertul traditional, majoritatea lor fiind mici retaileri, Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) atrage atentia ca taxa pe cifra de afaceri va…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…