Scad infectările Covid 19 în ultimele 24 de ore, dar numărul deceselor rămâne ridicat Peste 3.000 de noi cazuri de Covid și 233 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost inregistrate 1.742.304 cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 9.694 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.578.707 pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.021 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

