Stiri pe aceeasi tema

- Corona Brasov Wolves si-a luat revansa in fata formatiei Sport Club Miercurea Ciuc, pe care a invins-o cu scorul de 7-3 (3-0, 1-1, 3-2), miercuri seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, intr-un meci care a contat pentru competitia regionala de hochei pe gheata Erste…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins-o pe Corona Brasov Wolves cu scorul de 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-0), dupa prelungiri, marti seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'', intr-un meci care a contat atat pentru Erste Liga la hochei pe gheata, cat si pentru Campionatul National. Pentru…

- Sport Club Miercurea Ciuc este singura echipa din cele trei romanesti care a obtinut victoria in meciurile jucate duminica in Erste Liga la hochei pe gheata, potrivit Agerpres. Sport Club Miercurea Ciuc a dispus de DEAC Debrecen cu 3-2 (2-1, 1-0, 0-1), pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. Pentru…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins-o pe Opten Vasas HC cu scorul de 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, miercuri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'', intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Pentru ciucani au marcat Mathieu Tousignant, Tihamer…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov disputa, vineri seara, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii intalnesc formația Fehervari Titanok, iar brașovenii ii au ca adversari pe cei de la UTE Budapesta. In partidele susținute, joi, Sport Club s-a impus in fața lui Fehervari,…

- SC Miercurea Ciuc a invins-o pe SC Gheorgheni HC cu scorul de 6-2 (1-1, 3-0, 2-1), miercuri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga. Sport Club s-a impus…

- Sport Club Miercurea Ciuc primește, marți seara, vizita formației Hochei Club Gheorgheni, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Partida, gazduita de patinoarul Vakar Lajos, va incepe la ora 18 și 30 de minute. Cele doua formații se vor intalni și miercuri, 30 decembrie, la Gheorgheni, urmand…