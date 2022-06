Stiri pe aceeasi tema

Fostul cancelar german, Angela Merkel a aparat marti, 7 iunie, politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, scrie Agerpres . Totodata, Angela Merkel a condamnat din nou cu fermitate…

Jumatate dintre germani cred ca cancelarul german ar putea face mai mult pentru a ajuta Ucraina. „De ce guvernul lui Olaf Scholz a fost atat de ezitant?", se intreaba publicația SPIEGEL intr-un material amplu, pe care il redam mai jos.

Rusia va permite trecerea navelor de cereale daca Ucraina va elimina minele din apele de coasta, afirma ministrul rus de externe, potrivit CNN.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,6%, componenta actiunilor auto avansand cel mai mult, cu 3,6%, in timp ce toate sectoarele au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv, cu exceptia sanatatii, care a scazut cu 1,2%. Castigurile din Europa vin dupa cateva sesiuni de tranzactionare…

Marele maestru Garry Kasparov a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti cu ocazia deschiderii turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2022, ca sportivii rusi care sustin "razboiul lui Putin" trebuie interzisi de la toate competitiile internationale. El a explicat…

Germania trebuie sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajuta Ucraina sa castige razboiul impotriva Rusiei, dar fara a-si pune in pericol propria securitate si capacitatea de aparare a NATO, a declarat sambata ministrul de finante Christian Lindner, citat de Reuters.

Germania va oferi un ajutor suplimentar de 37 de milioane de euro Ucrainei pentru reconstrucție, a declarat vineri Ministerul Federal pentru Cooperare Economica și Dezvoltare al țarii.