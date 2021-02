Stiri pe aceeasi tema

- Maximilian Toader implinește astazi frumoasa varsta de 24 de ani. Cu aceasta ocazie deosebita, fiul lui Marcel Toader a fost invitat la Star Matinal. Tanarul a facut mai multe declarații emoționante la Antena Stars, printre ele aflandu-se și cateva despre iubita lui. Este el pregatit de insuratoare?…

- La inceputul acestui an, Ion Dichiseanu a ajuns de urgența la spital, din cauza unei infecții, insa din fericire, actorul se simte bine acum și se afla sub supravegherea medicala. Fiica acestuia, Ioana, a vorbit despre tatal ei și despre perioada prin care trece. „Este bine, este sub o supraveghere…

- Armin Nicoara și Claudia Puican au spus adevarul despre relația lor de iubire din prezent, dupa ce s-a zvonit ca ar fi fost la un pas de desparțire. Cei doi artiști au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele lor din cuplu.

- Saveta Bogdan nu a lipsit de la Star Matinal nici in prima zi a anului 2021. Fiind o buna prietena a Antenei Stars, interpreta de muzica populara a facut show alaturi de Dima Trofim intr-un duet al generațiilor, apoi s-a destainuit in direct. Vedeta a facut marturisiri incitante despre viața sa amoroasa,…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta. Vedeta a vorbit și despre relația cu mama iubitului ei, dar și despre nunta cu acesta.„Nu exista un trebuie cand vorbim de dragoste. Ne simțim tare bine impreuna…

- Andreea Marin a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu iubitul ei, Adrian Brancoveanu, dar și cum se ințelege cu mama acestuia. „Zana surprizelor” a oferit detalii din intimitatea lor, spre bucuria fanilor.

- Sunt super frumoși, iubiți de toata lumea și au o mulțime de fani! Cum a prezis Cleopatra Stratan relația cu Edward Sanda? Artistul a povestit la Antena Stars! Edward Sanda iși dorește o fetița cu fiica lui Pavel Stratan!

- Este super frumoasa, iar anii sunt doar o cifra pentru ea! Tania Budi spune adevarul despre operațiile estetice la Antena Stars! A recurs sau nu vedeta la intervenții? Frumoasa blondina, totul despre casatorie și viața personala!