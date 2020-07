Savanții care au murit de foame în timp ce apărau un depozit de mâncare Planul lui Hitler era sa blocheze toate rutele de aprovizionare a orașului cu doua milioane de locuitori și sa lase natura sa iși urmeze cursul. „Leningrad trebuie sa moara de foame”, a declarat Hitler intr-un discurs susținut la Munchen la 8 noiembrie 1941. In iarna urmatoare, sute de mii de localnici au murit de foame. Oamenii au incercat in zadar sa ramana in viața mancand rumeguș. Unii au murit congelați pe strazi in timp ce incercau sa strabata cațiva kilometri pana la chioșcurile de distribuție a alimentelor, in condiții de ger la -30° Celsius. Alții au recurs la canibalism. In timp ce armata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revolta și durere dupa ce trei fetițe au murit inecate in lacul de acumulare de la barajul Parcovaci. Parinții micuțelor și-au strigat durerea in fața camerelor jurnaliștilor, in timp ce alte persoane, furioase ca s-a putut intampla așa ceva, cer sa se schimbe ceva.

- Guvernul a pus la dispoziție, incepand de sambata, 23 mai, 2.600 de trenuri pentru muncitorii ramași fara contracte și blocați din cauza pandemiei in Mumbai și in alte orașe importante din India. Muncitorii ramași șomeri au 10 zile in care pot lua un tren sau un autobuz spre casa, numai ca, daca privim…

- Europa, imparțita intre teama de un al doilea val al epidemiei de COVID-19 și dezastrul economic, continua luni revenirea lenta la normalitate, cu o noua ridicare a restricțiilor impuse in luna martie din cauza coronavirusului. Astfel, in timp ce vremea calduroasa de vara ispitește, state precum Italia…

- Nu se cunoaste cu exactitate cate cadavre vor fi deshumate, insa ancheta este in desfasurare. Zece persoane din județul Iași au murit dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Citește și: Zece oameni au murit…

- Ce sarbatorim de 1 Mai. In 1886, la Chicago s-a murit pentru ca noi sa muncim doar 8 ore pe zi și sa avem drepturi la locul de munca Anual, la data de 1 Mai este sarbatorita, in peste 80 de tari din intreaga lume, Ziua internationala a muncii, care este cunoscuta si sub denumirile de Ziua muncii sau…

- "Domnul Iohannis a avut in aceasta intervenție, ieșire, a avut doua obiective: 1 - sa mai pompeze niște oxigen PNL-ului, aflat in scadere, partidului și guvernului. 2 - sa nu inceteze a fi conștient și responsabil. De aceea, acum o saptamana, a aruncat acea data de 15 mai ca pe o speranța, pentru…

- Poluarea pe termen lung afecteaza aparatul respirator care declanseaza inflamatii. In timp, se produce a scadere a mecanismelor de aparare locala, a atras atentia managerul Institutului Marius Nasta, dr. Beatrice Mahler.

- Muncitorii romani care au plecat in urma cu o saptamana de pe aeroportul din Cluj Napoca in Germania, la cules de sparanghel, erau gata organizati in momentul aparitiei ordonantei militare care a reglementat zborurile charter cu muncitori sezonieri, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii…