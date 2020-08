“Saturn și Jupiter în conjuncție. Cine nu e cu noi, e imbecil” FUMIGENE DE WEEKEND (153) FUMIGENE DE WEEKEND (153) “Daca nu erau presa și televiziunea, habar n-aveam de Coronavirus. Am fi stat sanatoși, ca proștii” STOP In timp ce Spania decide inchiderea cluburilor de noapte si interzicerea fumatului pe strada, daca nu se poate menține distanta, Africa de Sud anunța abolirea prohibiției la tutun și alcool. Pentru ca, in ciuda acestei masuri extreme, numarul cazurilor de Covid a crescut vertiginos la antipozi STOP La Braila, mai ceva ca in Spania. “Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in toate pietele, targurile si statiile de autobuz din judet”… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

